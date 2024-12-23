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Общество

Водоснабжение отключат в 30 домах в Великих Луках

Водоснабжение отключат в 30 жилых домах в Великих Луках во вторник, 24 декабря, с 9:00 в связи с аварийными ремонтными работами на водопроводе, сообщили ПАИ в городской администрации.

Фото: ПАИ

Воды не будет на улице Кленовой, 12, 13; улице Куньинской, 33/2, 31/1; улице Гражданской, 34, 36, 46/15; улице Максимовской, 30, 33 (два дома), 37, 28/42, 26, 29, 22, 27; в Локомотивном проезде, 5, 6а, 12, 13, 16, 17, 18а, 18, 20, 21, 23, 24, 25; Максимовском тупике, 9.

Водоснабжение восстановят после окончания работ.

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