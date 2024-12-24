Александр Котов: Псковская область обязательно примет участие в новой федеральной программе по поддержке рождаемости

15:56, 24 декабря 2024, ПАИ

Псковская область примет участие в новой федеральной программе по поддержке рождаемости, уверен председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Свое мнение он высказал в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В Псковской области уровень рождаемости невысокий, и здесь важно понять, какие мероприятия должны быть включены в эту программу. Потому что демография - многофакторное явление. Если смотреть, как в тех или иных странах решали демографическую проблему, нет однозначного рецепта. Она очень многогранна, и для ее решения, мне кажется, придется затрагивать все сферы нашей жизни. Все так или иначе влияет на демографический процесс», - отметил он.

По словам спикера, Псковская область также примет участие в реализации этой программы. «Думаю что и губернатор, и депутаты областного Собрания найдут возможность и источники софинансирования той части, которая будет предложена для финансирования региона», - сказал Александр Котов.

Напомним, ранее о том, что для регионов, где коэффициент рождаемости ниже 1,41, создается отдельная федеральная программа поддержки, сообщил во время прямой линии президент России Владимир Путин. Она коснется 35 регионов России, предполагаемый объем - 75 млрд рублей.