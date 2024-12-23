Похититель сыра из Пскова отправится в колонию строгого режима

16:14, 23 декабря 2024, ПАИ

27-летний похититель сыра из Пскова отправится в колонию строгого режима, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

Приговором мирового судьи судебного участка № 38 молодой человек признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).

26 февраля пскович, находясь в магазине «Лента», похитил шесть банок свинины и 11 упаковок различного сыра на общую сумму 2852,22 руб. 2 марта он снова отправился в тот же магазин за сыром, похитив на этот раз 25 упаковок сыра на общую сумму 3 173,47 руб.

С учетом позиции государственного обвинителя, а также учитывая, что пскович уже имеет ряд непогашенных судимостей, виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.