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Общество

Творческие мастер-классы пройдут на новогодних каникулах в Изборске

Творческие мастер-классы будут проходить в музейной мастерской в Изборске с 2 по 8 января, сообщили ПАИ в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника

На мастер-классах все желающие смогут создать ёлочные игрушки из соломы, рисовать зимние пейзажи и изготавливать сувениры для близких.

2 января в 13:00 и 14:00 пройдёт мастер-класс по акварельной набойке «Иней». 4 января в 13:00 и 15:00 у гостей музея будет возможность сделать мешочек для подарков.

5 января в 13:00 и 15:00 сотрудники музея приглашают жителей и гостей Пскова на творческий мастер-класс «Светлая история. Рисуем фонари». 6 января в 13:00 и 15:00 состоится «Мастерская ангелов», где каждый сможет своими руками создать душевные подарки для всей семьи.

7 января в 13:00 и 15:00 пройдёт мастер-класс «Рождественская звезда», на котором гости музейной мастерской смогут научиться создавать ёлочные украшения из соломы. 8 января в 13:00 и 15:00 состоится занятие «Изборская зима», посвящённое рисованию волшебных зимних пейзажей.

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