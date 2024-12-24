Александр Котов: Фонд «Защитники Отечества» в Псковской области работает эффективно

15:25, 24 декабря 2024, ПАИ

Эффективность работы Псковского филиала фонда «Защитники Отечества» отметил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Это очень эффективный инструмент. Сейчас уже можно об этом говорить с учетом опыта работы. Если в процесс включены люди, которые непосредственно сталкиваются с этими проблемами, которых лично это касается, всегда можно ждать лучшего результата. Я считаю, филиал фонда работает очень эффективно. Стараемся обращать внимание на все проблемы, которые есть сегодня. Губернатор лично обращает внимание на все эти проблемы, мы стараемся искать, несмотря на скромные финансовые возможности, дополнительные источники финансирования», - отметил он.

«Для нас важно, чтобы каждая проблема или озвученный вопрос находил свое решение. Подчеркну, что, когда в решение этих вопросов вовлечены люди, которых это непосредственно касается, это очень важно», - заключил Александр Котов.

Напомним, ранее свою оценку работе государственного фонда «Защитники Отечества» дал президент Владимир Путин, назвав ее достаточно эффективной.