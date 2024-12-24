Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Александр Котов: Фонд «Защитники Отечества» в Псковской области работает эффективно

Эффективность работы Псковского филиала фонда «Защитники Отечества» отметил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Александр Котов: Фонд «Защитники Отечества» старается обращать внимание на все актуальные проблемы. Фото: ПАИ

«Это очень эффективный инструмент. Сейчас уже можно об этом говорить с учетом опыта работы. Если в процесс включены люди, которые непосредственно сталкиваются с этими проблемами, которых лично это касается, всегда можно ждать лучшего результата. Я считаю, филиал фонда работает очень эффективно. Стараемся обращать внимание на все проблемы, которые есть сегодня. Губернатор лично обращает внимание на все эти проблемы, мы стараемся искать, несмотря на скромные финансовые возможности, дополнительные источники финансирования», - отметил он.

«Для нас важно, чтобы каждая проблема или озвученный вопрос находил свое решение. Подчеркну, что, когда в решение этих вопросов вовлечены люди, которых это непосредственно касается, это очень важно», - заключил Александр Котов.

Напомним, ранее свою оценку работе государственного фонда «Защитники Отечества» дал президент Владимир Путин, назвав ее достаточно эффективной.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 декабря 2024

Какие проблемы региона останутся на особом контроле в 2025 году, назвал спикер Псковского областного Собрания
24 декабря 2024

Жители древнейшего города Псковской области получили доступ к высокоскоростному интернету
24 декабря 2024

Александр Котов – о преобразовании Гдовского района в округ: Подействовал пример соседей
24 декабря 2024

Светлана Мельникова – о выставке икон XIV–XVII веков: Надеюсь, она будет привлекать внимание прежде всего псковичей
24 декабря 2024

Местным депутатам важно научиться взаимодействовать с избирателями и в соцсетях - Александр Котов
24 декабря 2024

Великолукская сотрудница ЗАГС победила на межрегиональном конкурсе профмастерства
24 декабря 2024

Программу «Земский муниципальный служащий» можно и нужно считать частью муниципальной реформы - Александр Котов
24 декабря 2024

Александр Котов - о «Земском муниципальном служащем»: Важно решить вопрос дефицита кадров

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...