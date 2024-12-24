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Местным депутатам важно научиться взаимодействовать с избирателями и в соцсетях - Александр Котов

Местным депутатам важно научиться взаимодействовать с избирателями и в соцсетях, считает председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Контакт через соцсети - это сейчас самое короткое расстояние между гражданами и властью. Все развивается, это касается и системы коммуникации. И это надо учитывать в своей работе. Понятно, что живое общение ничем не заменишь - ни сетями, ни искусственным интеллектом, который активно развивается. Но нельзя сбрасывать со счетов возможности соцсетей, если правильно их использовать. Нам нужно учиться, как правильно осуществлять коммуникацию. Руководство партии [«Единая Россия». - ПАИ] понимает, что за этим будущее. Поэтому такая установка - работайте с людьми, проводите встречи, но не забывайте, что есть такой канал для коммуникации, как соцсети, где можно получить вопросы и понять, что это за вопросы, какой характер они носят. Через это можно понять какие-то системные проблемы», - отметил он.

Александр Котов не исключил, что для депутатов-единороссов организуют специальную школу для обучения навыкам современной коммуникации: «Исходя из практики, общению в соцсетях надо учиться и депутатам, и гражданам тоже. Контакт должен быть взаимным, обоюдосторонним, уважительным и самое главное - приводящим к результату. А простая переписка, зачастую с оскорблениями, ни к чему не приведет».

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