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Общество

Молодой псковичке назначили исправительные работы за хищение колбасы и сыра

Прокуратура Пскова поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 19-летней псковички. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Приговором мирового судьи судебного участка № 38 в Пскове девушку признали виновной в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).

Установлено, что 24 августа этого года около 21:30 в магазине «Пятёрочка» у псковички возник умысел похитить товар. Прогуливаясь по магазину, девушка складывала в находившуюся при ней сумку различные виды колбас и сыров, после чего, не оплатив данный товар, покинула магазин. Общая стоимость похищенного составила 9 593 рубля 41 копейку.

За содеянное 19-летней уроженке Пскова назначено наказание в виде исправительных работ сроком на один год восемь месяцев с удержанием из заработка в доход государства 5 %.

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