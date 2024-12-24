Первая рабочая неделя в январе будет двухдневной

07:25, 24 декабря 2024, ПАИ

Первая рабочая неделя в январе после новогодних праздников будет двухдневной. Об этом сообщается в Telegram-канале Минтруда России.

«Выходить на работу нужно будет в четверг, 9 января. А первая рабочая неделя после новогодних праздников в 2025 году будет двухдневная», - говорится в публикации.

После праздников россияне будут работать 9 и 10 января.