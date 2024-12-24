Первая рабочая неделя в январе будет двухдневной
Первая рабочая неделя в январе после новогодних праздников будет двухдневной. Об этом сообщается в Telegram-канале Минтруда России.
«Выходить на работу нужно будет в четверг, 9 января. А первая рабочая неделя после новогодних праздников в 2025 году будет двухдневная», - говорится в публикации.
После праздников россияне будут работать 9 и 10 января.
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