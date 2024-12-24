С апреля детей мигрантов будут проверять на знание русского языка

09:21, 24 декабря 2024, ПАИ

С 1 апреля 2025 года детей мигрантов будут проверять на знание русского языка, пишет «Коммерсантъ».

Рособрнадзор завершает подготовку методических материалов и систем тестирования, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, ведомство готовит критерии оценки, и уже понятно, что для разных классов потребуется разный уровень тестирования. Подробности критериев он не привел, добавив при этом, что каждый год в школы РФ идут около 155 тысяч детей мигрантов.

11 декабря Госдума приняла закон, запрещающий принимать в школы детей мигрантов без тестирования на знание русского языка, так как по результатам выборочной проверки 41% детей мигрантов не знают русский язык или знают его плохо.