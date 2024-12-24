На новогодних каникулах Александр Котов планирует заняться внутренним туризмом

17:37, 24 декабря 2024, ПАИ

Планами на новогодние праздники поделился председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Как всегда проведу новогодние выходные в кругу семьи, с друзьями, близкими. Может быть, удастся выехать на пару-тройку дней в какой-то из городов нашей страны. Мы, как правило, практикуем это на Новый год. Пока в планах Московская область», - отметил он.

При этом Александр Котов подчеркнул пользу внутреннего туризма. «Я сначала к этому относился скептически. Но сейчас понимаю, что в нашей стране столько прекрасных мест, о которых мы мало знаем. Очень полезно посмотреть, как живут другие регионы, какие есть достопримечательности», - заключил он.