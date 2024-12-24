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Общество

12 проектов стали победителями конкурса социальных проектов в Псковской области

12 проектов стали победителями регионального конкурса социальных проектов. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области

По итогам оценки заявок сформирован рейтинг победителей – участников отбора. В номинации «Создание инфраструктуры» победителям всего выделили 2,7 млн рублей, а в номинации «Событийное мероприятие» – 2,4 млн рублей.

В частности, в первой номинации победу одержали проекты: «Небесный остров Себеж: начало семейной традиции», «Семейный проект популяризации Moto.Active.Psk», «ПлюссАРТ: место, где расцветает семья».

Во второй номинации средства будут выделены на форум молодых семей Псковской области, цикл культурно-просветительских интерактивных программ для семей с детьми «От Рождества до Покрова», проект «Брейк-данс – это искусство!», «Ребёнок – поэт», «Семейный огонь», серию совместных творческих мастер-классов для семей с детьми «Псковский стиль в росписи», инклюзивный фестиваль особенного детства и адаптивного спорта «Детство без преград», фестиваль «Радость Пасхи» и проект «Адапташка».

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