Между законодательной и исполнительной властью региона выстроена конструктивная работа - Александр Котов

15:40, 24 декабря 2024, ПАИ

Между законодательной и исполнительной властью региона выстроена конструктивная работа, сказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мы в Собрании поднимаем вопросы, которые особенно актуальны в то или иное время. Хотим, с одной стороны, обратить на это внимание, а с другой - подвигнуть органы исполнительной власти к поиску решений. Мы сами не отказываемся участвовать в этом. Наша задача заключается в том, чтобы мы помогали. Органы исполнительной власти, если правильно это понимают, могут использовать это как дополнительную помощь и поддержку с нашей стороны», - отметил он.

Депутаты Собрания всегда объясняют избирателям, что и как собираются делать, а также как выстроена работа с органами исполнительной власти, для того чтобы решать вопросы жителей региона. «С теми из органов исполнительной власти, кто это понимает, все работает. Те, кто не до конца понимает, я думаю, это вопрос времени. Сказать, что кто-то неправильно реагирует на просьбы областного Собрания, я не могу», - подчеркнул Александр Котов.

Он также напомнил, что именно за конструктивную совместную работу и серьезную подготовку к рассмотрению законопроектов спикер поблагодарил руководителей органов исполнительной власти на прошедшей сессии. «Это на пленарном заседании сессии у нас зачастую происходит голосование без серьезных обсуждений, а на комитетах - там как раз живая дискуссия депутатов с руководством органов исполнительной власти», - сказал гость программы.

При этом прямого игнорирования обращений депутатов к органам исполнительной власти никогда не было, добавил он. «У нас со всеми органами исполнительной власти деловые отношения. С точки зрения реакции, кто реагирует хуже, лучше, это вопрос оценки глубины и сущности проблем, которые поднимаем в Собрании», - заключил Александр Котов.