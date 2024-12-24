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Какие проблемы региона останутся на особом контроле в 2025 году, назвал спикер Псковского областного Собрания

Какие проблемы региона останутся на особом контроле в 2025 году, назвал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«По прежнему пристальное внимание и у губернатора, и у Собрания к организации по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов. У нас на контроле догазификация. Хотим, чтобы как можно скорее те люди, которые подали заявку на догазификацию, реализовали свое право. Мы ежемесячно получаем информацию о том, как осуществляется работа по договорам подключения к природному газу», - отметил он.

Кроме того, на контроле остается вопрос заработной платы работников бюджетных учреждений. «Мы всегда в течение года заняты поиском финансирования, чтобы индексировать заработную плату. Кардинально этот вопрос решить в регионах мы не в состоянии. Это проблема общефедеральная, за редким исключением. Буквально считанное количество регионов в состоянии это решить — Москва, Санкт-Петербург, с которыми мы по сути соседствуем. И этот вопрос будет оставаться на контроле», - сказал Александр Котов.

Кроме того, во внимании остается выполнение всех социальных обязательств, которые на сегодняшний день в бюджете полностью обеспечены источниками финансирования.

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