Международный кинофестиваль «Западные ворота» в 2025 году будет посвящён 80-летию Победы
Псковский международный кинофестиваль «Западные ворота» в 2025 году будет посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в интервью телеканалу «Первый Псковский» сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Уже активно работаем над культурной программой. Посмотрим, какие ещё традиционные мероприятия сделать тематическими, но, например, очевидно, что кинофестиваль «Западные ворота» в следующем году пройдет под флагом Знамени Победы и юбилея победы в Великой Отечественной войне», - отметил губернатор.
В регионе в честь предстоящего праздника планируется организовать больше 800 мероприятий, в том числе лазерное шоу «80 лет Великой Победы». В следующем году его покажут на стенах Псковского кремля, а также в Великих Луках, Острове и, возможно, на площадках других муниципалитетов.
«И принципиально важным будет то, что мы заложили в бюджете дополнительные средства на приведение в порядок мемориалов и захоронений времен Великой Отечественной войны. Более того, в том числе и территориальные общественные самоуправления могут писать гранты на эту тематику и приводить в порядок те захоронения, на которые в полном объёме не выделены средства федерального или регионального бюджета», - уточнил Михаил Ведерников.
Большое предновогоднее интервью с губернатором Михаилом Ведерниковым смотрите на телеканале «Первый Псковский» сегодня после вечернего выпуска новостей.
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