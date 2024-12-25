Международный кинофестиваль «Западные ворота» в 2025 году будет посвящён 80-летию Победы

17:14, 25 декабря 2024, ПАИ

Псковский международный кинофестиваль «Западные ворота» в 2025 году будет посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в интервью телеканалу «Первый Псковский» сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Уже активно работаем над культурной программой. Посмотрим, какие ещё традиционные мероприятия сделать тематическими, но, например, очевидно, что кинофестиваль «Западные ворота» в следующем году пройдет под флагом Знамени Победы и юбилея победы в Великой Отечественной войне», - отметил губернатор.

В регионе в честь предстоящего праздника планируется организовать больше 800 мероприятий, в том числе лазерное шоу «80 лет Великой Победы». В следующем году его покажут на стенах Псковского кремля, а также в Великих Луках, Острове и, возможно, на площадках других муниципалитетов.

«И принципиально важным будет то, что мы заложили в бюджете дополнительные средства на приведение в порядок мемориалов и захоронений времен Великой Отечественной войны. Более того, в том числе и территориальные общественные самоуправления могут писать гранты на эту тематику и приводить в порядок те захоронения, на которые в полном объёме не выделены средства федерального или регионального бюджета», - уточнил Михаил Ведерников.

Большое предновогоднее интервью с губернатором Михаилом Ведерниковым смотрите на телеканале «Первый Псковский» сегодня после вечернего выпуска новостей.