Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Международный кинофестиваль «Западные ворота» в 2025 году будет посвящён 80-летию Победы

Псковский международный кинофестиваль «Западные ворота» в 2025 году будет посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в интервью телеканалу «Первый Псковский» сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото: ПАИ

«Уже активно работаем над культурной программой. Посмотрим, какие ещё традиционные мероприятия сделать тематическими, но, например, очевидно, что кинофестиваль «Западные ворота» в следующем году пройдет под флагом Знамени Победы и юбилея победы в Великой Отечественной войне», - отметил губернатор.

В регионе в честь предстоящего праздника планируется организовать больше 800 мероприятий, в том числе лазерное шоу «80 лет Великой Победы». В следующем году его покажут на стенах Псковского кремля, а также в Великих Луках, Острове и, возможно, на площадках других муниципалитетов.

Губернатор Михаил Ведерников. Фото: ПАИ

«И принципиально важным будет то, что мы заложили в бюджете дополнительные средства на приведение в порядок мемориалов и захоронений времен Великой Отечественной войны. Более того, в том числе и территориальные общественные самоуправления могут писать гранты на эту тематику и приводить в порядок те захоронения, на которые в полном объёме не выделены средства федерального или регионального бюджета», - уточнил Михаил Ведерников.

Большое предновогоднее интервью с губернатором Михаилом Ведерниковым смотрите на телеканале «Первый Псковский» сегодня после вечернего выпуска новостей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 декабря 2024

Михаил Ведерников: Многодетная семья — это круто, здорово, модно и всем к этому нужно стремиться
25 декабря 2024

Лучшие педагоги Псковской области получили по 150 тысяч рублей
25 декабря 2024

Сервис ГосChat исключит возможность чиновничьих отписок — Михаил Ведерников
25 декабря 2024

Комплексное решение по развитию автотуризма разрабатывают в Псковской области – губернатор
25 декабря 2024

Проблему неустойчивого сигнала сотовой связи в Псковской области планируется решить за два года
25 декабря 2024

Важность усиления сигнала российских операторов связи в приграничных районах подчеркнул Михаил Ведерников
25 декабря 2024

В корпоративной академии правительства Псковской области будут два основных направления - Михаил Ведерников
25 декабря 2024

Международный кинофестиваль «Западные ворота» в 2025 году будет посвящён 80-летию Победы

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...