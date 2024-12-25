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Общество

Более двух миллиардов рублей направили из Псковской области на помощь участникам СВО

Более двух миллиардов рублей направили из Псковской области на помощь и поддержку участников СВО, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в большом интервью телеканалу «Первый Псковский».

Фото: ПАИ

«У нас огромное количество добровольцев – их больше 20 тысяч. У нас невероятное количество мероприятий патриотической направленности. Мы как никогда объединены темой СВО, помогаем нашим ребятам», – подчеркнул глава региона. На помощь, поддержку и закупку всего необходимого военным направили свыше двух млрд рублей, сообщил он.

«Жители области очень активно шьют маскировочные сети, изготавливают блиндажные свечи и многое другое. У нас в псковской «Дружине» уже более двух тысяч активных единомышленников, которые находят возможность тратить своё личное время и вносить свой вклад в безопасность нашего региона», – рассказал губернатор.

Добавим, что в Псковской области активно работает филиал фонда «Защитники Отечества», региональный комитет семей воинов Отечества.

Большое интервью губернатора Михаила Ведерникова смотрите в эфире телеканала «Первый Псковский» сегодня, 25 декабря, после вечернего выпуска новостей.

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