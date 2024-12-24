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Общество

На семь месяцев раньше завершился капремонт моста через реку Черную в Плюсском округе

Капремонт моста через реку Черную в Плюсском округе досрочно завершили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Объект сдан в эксплуатацию на семь месяцев раньше срока, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Сооружение расположено на 33-м километре дороги Заполье – Гдов, через него обеспечивается проезд к часовне Успения Пресвятой Богородицы в деревне Большое Захонье.

Прежний мост построили ещё в 1970-е годы, он находился в неудовлетворительном состоянии. Капитальное обновление моста стало возможным благодаря дорожному нацпроекту. На эти цели из федерального бюджета выделили более 129 миллионов рублей.

Специалисты подрядной организации выполнили устройство однопролётного искусственного сооружения в 28,26 погонных метра, а также съездов, подходов и водоотводных канав, укрепили откосы. Кроме того, подрядчик обновил асфальтобетонное покрытие на проезжей части сооружения, выполнил устройство искусственного наружного освещения, пешеходные тротуары, барьерное и перильное ограждение.

Теперь переправа полностью отвечает современным нормативным требованиям безопасности и грузоподъёмности.

Отметим, что это уже восьмое мостовое сооружение, обновённое по дорожному нацпроекту. Всего в этом году в Псковской области обновили свыше 270 погонных метров мостов на дорогах регионального значения.

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