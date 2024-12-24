Жители древнейшего города Псковской области получили доступ к высокоскоростному интернету

17:08, 24 декабря 2024, ПАИ

«Ростелеком» модернизировал инфраструктуру связи в Изборске. Ранее интернет и другие телеком-сервисы жители получали по старому медному кабелю с ограничением по скорости до 10 Мбит/с. Теперь благодаря наличию современной волоконно-оптической инфраструктуры высокоскоростной интернет (до 800 Мбит/с) доступен 120 домохозяйствам на улицах Верховской, Заводской, Колхозной, Лесной, Молодёжной, Печорской, Полевой, Псковской, Школьной и Юбилейной. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

При строительстве волоконно-оптической линии связи специалисты компании учитывали особенный статус территории и проводили работы с учётом строгих требований к сохранению исторического наследия.

«Проект реализован за счёт субсидии из областного бюджета и средств муниципального образования с софинансированием «Ростелекома». Мы стремимся предоставить жителям доступ ко всем преимуществам цифрового мира, не забывая при этом о богатом историческом наследии региона», – отметила директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

«Цифровая трансформация в нашем районе — это шаг в будущее. Обновление инфраструктуры связи в Изборске открывает новые горизонты для жителей деревни, помогая им использовать возможности современного мира. Уверен, что высокоскоростной интернет станет важным инструментом для развития новых культурных и образовательных инициатив, дистанционного формата занятости изборян», – подчеркнул глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев.