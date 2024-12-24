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Великолукские кикбоксёры завоевали командный пояс межрегионального турнира

Великолучане, воспитанники спортшколы «Экспресс» выиграли командный пояс победителей межрегионального турнира по кикбоксингу «Битва за пояс», который прошёл в Москве 22 декабря. Об этом тренер команды Сергей Москалёв сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Великолукские кикбоксёры завоевали командный пояс межрегионального турнира. Фото с личной страницы Сергея Москалёва в соцсети «ВКонтакте»

По результатам соревнований великолукские спортсмены завоевали четыре чемпионских пояса, пять медалей и командный пояс. Высшей награды удостоились Даниил Речкин, Денис Березин, Елизавета Шуднева и Александр Ефремов.

Золотые медали на счету Николая Ершова и Владислава Родякова. Серебро у Александра Лебедева и Николая Иванова. Бронзовую награду соревнований завоевал Максим Волченков.

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