Специалисты приступили к внутренней отделке стен Стефановской церкви Мирожского монастыря в Пскове

21:39, 24 декабря 2024, ПАИ

Продолжается реставрация Стефановской церкви XVII века в Мирожском монастыре в Пскове. В зимний период большая часть работ будет производиться внутри помещения церкви, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

На данный момент установлены леса. Строители начали расчистку кладки.

В ходе демонтажа штукатурки установлено аварийное состояние отдельных элементов храма, подчеркнули специалисты.

Отметим, церковь находится в юго-восточной части Завеличья, на берегу Великой у впадения в неё реки Мирожи. Здание является самой ранней постройкой комплекса Мирожского монастыря.

Каменная церковь во имя апостола и мученика архидиакона Стефана построена в 1403–1404 годах при игуменстве Карпа Черноризца. В конце XVII века церковь перестроили заново на прежнем месте и освятили в 1713 году.