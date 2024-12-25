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Спиридон Солнцеворот наступил по народному календарю

Спиридон Солнцеворот наступил по народному календарю сегодня, 25 декабря, сообщает calend.ru.

В этот день отмечается память святого Спиридона Тримифунтского, который жил на Кипре в III-IV веках. С раннего возраста Спиридон вел благочестивую жизнь, проявляя доброту и отзывчивость к окружающим. За свои добрые поступки он был награжден даром исцеления больных и изгнания бесов.

После утраты жены Спиридон стал епископом города Тримифунта. Согласно преданию, во время длительной засухи он смог вызвать дождь своей молитвой. Епископ всегда служил примером добродетельной жизни и усердия, прославляясь своим милосердием и справедливостью. Он также заботился о соблюдении церковных традиций и сохранении текста Священного Писания в неизменном виде.

На Руси этот день получил название Спиридонового поворота или Солнцеворота: с этого момента ночь начинала убывать, а день — увеличиваться. Крестьяне верили, что с этого дня солнце поворачивает к лету, а зима — к морозу. По народному поверью, святой Спиридон сам поворачивает солнце и следит за тем, чтобы оно не скрывалось от людей. «После Спиридона хоть на воробьиный скок, да прибудет денек», — гласила народная мудрость.

Считалось, что в Спиридонов день солнце одевается в праздничный сарафан, садится в телегу и отправляется в теплые края. «Красное солнышко наряжается и светлеет, а коровка греет бок», — отмечали люди. В лесах медведи переворачивались в берлогах, меняя положение с одного бока на другой.

В этот день работа была запрещена. Крестьяне могли лишь гадать о будущем урожае, наблюдая за ветром: если он менял направление в течение дня, год обещал быть щедрым на плоды.

Также проводились различные магические обряды. Сразу после солнцеворота хозяйка втыкала серп в притолоку, а хозяин вбивал топор в порог, чтобы эти инструменты наделили дом защитной силой от нечисти.

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