История успеха: пскович развивает хлебопекарное производство

14:04, 25 декабря 2024, ПАИ

Центр «Мой бизнес» Псковской области представляет историю успеха председателя Псковской областной организации Всероссийского общества слепых Владимира Прокудина.

В состав организации входит три предприятия, которые расположены на территории Псковской области. На них, в основном, работают именно люди с особенностями здоровья. Так, основное производство в Пскове занимается поставкой хлеба, а в Печорах работа больше заточена на кулинарию. Для продвижения работы организация планирует добиться аренды рабочих мест, а также увеличить присутствие в сетевых магазинах.

«Два года назад центр «Мой бизнес» пригласил меня на игру «Бизнес-знаток» в качестве гостя. Мне это очень сильно понравилось и, когда был набор новых команд, я подал заявку. Они поддержали мою кандидатуру, и в этом году наша команда очень хорошо играла. Для меня большой плюс, что во время игры я познакомился со многими людьми, с которыми я сейчас сотрудничаю, и надеюсь, в дальнейшем наше взаимодействие также продолжится», – отметил Владимир Прокудин.

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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