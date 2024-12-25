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Происшествия

Похитителя косметики задержали росгвардейцы в Пскове

Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

24 декабря около 15:00 росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на улице Яна Фабрициуса сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 37-летнего псковича, который похитил из торгового зала косметические средства.

По факту хищения проводится проверка, уточнили в пресс-службе.

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