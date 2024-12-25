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Общество

Главный архитектор Псковской области станет гостем программы «Среда обитания»

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 25 декабря, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин.

Евгений Шапкин. Фото: ПАИ

Как сильно скажется на облике новостроек обязанность застройщиков согласовывать облик зданий с властями? Насколько реально реализовать в Псковской области концепцию «двор без машин»? Достаточно ли в Пскове архитекторов и привлекают ли застройщики специалистов из других регионов? Эффективен ли псковский градсовет? Что будет на месте Четырёх углов и каким эксперт видит будущее «Интуриста»?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе телеканала «Первый Псковский» в соцсети «ВКонтакте».

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