О появлении в Пскове дворов без машин рассказал главный архитектор региона

17:19, 25 декабря 2024, ПАИ

Об устройстве дворов без транспорта рассказал главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«С тремя-четырьмя застройщиками мы отработали несколько кварталов без автомобилей. Забора там нет, но нет и доступа автомобилям. Пожарный проезд, который всегда должен проходить около здания, похож на пешеходный, а часть его – это газонная решётка, которая засеивается растением, закрывающим бетон. Также ставится шлагбаум или полусферы, которые не дают проехать автомобилю. Через эту сферу или шлагбаум может проехать только пожарная техника», – пояснил он.

При этом для скорой медицинской помощи должен быть сквозной проезд. Если дом односекционный, то скорая помощь может подъехать с торца. Но если дом длинный, то центральные секции должны быть со сквозным проездом, чтобы скорая могла проехать, отметил гость программы.