Авария произошла на теплотрассе в Дедовичском районе

17:06, 25 декабря 2024, ПАИ

Десять домов и десять учреждений отключили от подачи тепла в старой части посёлка Дедовичи сегодня, 25 декабря. Об этом сообщил глава муниципалитета Геннадий Афанасьев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Отключение связано с аварией на магистральной теплотрассе, питающей многоквартирные жилые дома, федеральные, муниципальные и частные объекты.

В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы. «Ориентировочно теплоснабжение будет возобновлено до конца текущих суток», – отметил глава района.