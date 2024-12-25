Авария произошла на теплотрассе в Дедовичском районе
Десять домов и десять учреждений отключили от подачи тепла в старой части посёлка Дедовичи сегодня, 25 декабря. Об этом сообщил глава муниципалитета Геннадий Афанасьев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Отключение связано с аварией на магистральной теплотрассе, питающей многоквартирные жилые дома, федеральные, муниципальные и частные объекты.
В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы. «Ориентировочно теплоснабжение будет возобновлено до конца текущих суток», – отметил глава района.
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