Дизайн-код для ларьков планируют внедрять в Пскове с начала 2025 года

17:44, 25 декабря 2024, ПАИ

Как в Псковской области будет вводиться дизайн-код для нестационарных торговых объектов, рассказал главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Документ готов. По моей информации, начало мероприятий запланировано на начало следующего года. Суть этого дизайн-кода в том, чтобы было единообразие внешнего вида. Единообразие, конечно, было, но как выполнено – один сделал нормально, другой – криво-косо. Должен быть доступ для маломобильных граждан. Информация, в каких частях города эти объекты должны располагаться. Они не должны перекрывать дорожные знаки, должно соблюдаться расстояние между фасадом здания и нестационарным объектом. Много аспектов – цвет, материал, габаритные размеры, размещение вывесок на этих объектах», – отметил он.

При этом внедрение дизайн-кода начнётся именно с Пскова. «Мы дождёмся, чтобы в Пскове это начало работать, и тогда, если всё нормально пошло и утвердилось, по аналогии будем внедрять в Великих Луках и муниципалитетах», – пояснил Евгений Шапкин.