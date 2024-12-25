Предновогодняя зарядка с Дедом Морозом и Снегурочкой пройдёт в Пскове 29 декабря

19:46, 25 декабря 2024, ПАИ

Предновогодняя зарядка, которую проведут Дед Мороз и Снегурочка, состоится на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 29 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

«Мероприятие станет отличным способом поднять настроение и зарядиться энергией перед праздниками. Все участники смогут насладиться активными упражнениями, после которых их ждёт горячий чай, какао и сладкое угощение», – пообещали организаторы.

Начало в 11:00.