Предновогодняя зарядка с Дедом Морозом и Снегурочкой пройдёт в Пскове 29 декабря
Предновогодняя зарядка, которую проведут Дед Мороз и Снегурочка, состоится на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 29 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
«Мероприятие станет отличным способом поднять настроение и зарядиться энергией перед праздниками. Все участники смогут насладиться активными упражнениями, после которых их ждёт горячий чай, какао и сладкое угощение», – пообещали организаторы.
Начало в 11:00.
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