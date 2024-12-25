Магия музыки на концерте «Поколение звёзд» на сцене Псковской филармонии

Настоящую магию музыки творили сегодня представители музыкальных династий Андриановых и Коганов совместно с Губернаторским симфоническим оркестром Псковской области на сцене БКЗ Псковской областной филармонии. На концерте «Поколение звёзд. Молодые исполнители – регионам России» они представили музыку для солирующих струнных инструментов с оркестром. Прозвучали вариации на тему рококо П. Чайковского, скрипичный концерт Ф. Мендельсона, а также посвящённое альтисту Юрию Башмету адажио «Ностальгия» для альта и струнных современного российско-грузинского композитора Э. Лолашвили. Виртуозное исполнение определённо покорило сердца зрителей. Фотокорреспондент ПАИ запечатлел событие.