Свет Вифлеемской звезды зажжётся в Пскове

11:30, 26 декабря 2024, ПАИ

Органный концерт «Свет Вифлеемской звезды» в исполнении ансамбля VivaMuse из Санкт-Петербурга состоится в концертном зале Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 5 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«На сцене прозвучат орган, меццо-сопрано, скрипки, альт и виолончель. Камерный ансамбль VivaMuse – лауреат международных конкурсов – объединяет лучших музыкантов, выступающих в России и за её пределами. Этот вечер подарит атмосферу волшебства и духовного вдохновения каждому зрителю. Приглашаем всех ценителей музыки!» – отметили в пресс-службе.

Подробности и билеты – на сайте Псковской областной филармонии.