Актриса театра и кино Кристина Бродская станет гостьей программы «Минкульт»

12:39, 26 декабря 2024, ПАИ

Актриса театра и кино Кристина Бродская станет гостьей программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 декабря, в 14:00.

Как мечта стать директором театра привела в кино, а после – на сцену? Какие сцены в кино можно сыграть, а какие – под запретом? Как мама троих детей успевает заботиться о семье, играть в кино, в театре и находить время на саморазвитие? Какие необычные и забавные случаи происходили на площадке во время съёмок кино? Какие крупные проекты появятся в 2025 году и что из них увидят псковичи?

Об этом и многом другом – в эфире «Минкульта». Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».