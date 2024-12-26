Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Актриса театра и кино Кристина Бродская станет гостьей программы «Минкульт»

Актриса театра и кино Кристина Бродская станет гостьей программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 декабря, в 14:00.

Кристина Бродская. Фото: ПАИ

Как мечта стать директором театра привела в кино, а после – на сцену? Какие сцены в кино можно сыграть, а какие – под запретом? Как мама троих детей успевает заботиться о семье, играть в кино, в театре и находить время на саморазвитие? Какие необычные и забавные случаи происходили на площадке во время съёмок кино? Какие крупные проекты появятся в 2025 году и что из них увидят псковичи?

Об этом и многом другом – в эфире «Минкульта». Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 декабря 2024

В Псковской области открыли памятник семье последнего российского императора
26 декабря 2024

Актриса театра и кино Кристина Бродская станет гостьей программы «Минкульт»
26 декабря 2024

4 января Псковский музей организует экскурсию «Свет звезды Рождества»
26 декабря 2024

Уникальную ель «Борис Годунов» установили в Псковской филармонии
25 декабря 2024

Ёлка главы Псковского района собрала талантливых и одарённых детей
25 декабря 2024

В Печорском доме культуры состоялось праздничное мероприятие при участии семей участников СВО
25 декабря 2024

Магия музыки на концерте «Поколение звёзд» на сцене Псковской филармонии
25 декабря 2024

«Поколение звёзд. Молодые исполнители – регионам России»: всероссийский проект звучит на сцене Псковской областной филармонии

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...