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Общество

Порядка 200 заявок поступило на программу «Земский учитель» в Псковской области

Порядка 200 заявок поступило на программу «Земский учитель» в Псковской области. Об этом сообщил председатель профильного регионального комитета Андрей Ермаков в итоговом интервью ПАИ.

Андрей Ермаков. Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

«Это федеральная программа, но федеральное участие в ней не абсолютно – регион выделяет 500 тысяч, а федерация – миллион. Уже 27 человек в Псковской области стали участниками «Земского учителя», трое из них – в прошлом году, а девять – в этом», – сказал Андрей Ермаков.

При этом, по его словам, в регион готовы приезжать преподаватели из Оренбурга, Калининградской и Нижегородской областей, Санкт-Петербурга и Томска.

«Должно быть ещё больше, я считаю, поэтому мы будем претендовать на получение дополнительных квот в этой части. Девять педагогов, которые в этом году были за счет федерального бюджета профинансированы, это наша дополнительная работа, которую мы провели, и нам пошли навстречу. Отмечаю, что у нас увеличивается число заявок и количество претендентов на квоты. Для нас это показатель того, что их можно увеличивать», – обратил внимание Андрей Ермаков.

Всего поступило свыше 200 заявок, подчеркнул он. «Не все могут соответствовать критериям, которые обозначены, но желающие есть, и их немало», – сказал Андрей Ермаков.

Кроме того, он напомнил, что в регионе педагогов обеспечивают жильём.

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