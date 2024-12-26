Нетрезвых водителей-рецидивистов поймали в Псковской области

13:55, 26 декабря 2024, ПАИ

Несколько нетрезвых водителей, которые ранее подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения, выявили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Вечером 24 декабря у дома на проспекте Гагарина в Великих Луках дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль Audi. Выяснилось, что этой иномаркой управлял 40-летний пьяный великолучанин.

25 декабря в Невеле по улице Декабристов на автомобиле Renault ехал нетрезвый 49-летний местный житель. В этот же день ещё одного пьяного водителя, управлявшего автомобилем Audi, инспекторы ДПС выявили в деревне Гавры Пыталовского муниципального округа.

Напомним, что управление транспортом в состоянии опьянения и непрохождение медицинского освидетельствования предусматривают наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрено более строгое наказание – лишение свободы сроком до двух лет.