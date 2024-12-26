Итоги года в сфере добровольчества подвели в Псковской области

17:05, 26 декабря 2024, ПАИ

Заседание совета по развитию добровольчества на территории Псковской области прошло в Доме молодёжи. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике региона.



Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области

















Мероприятие прошло под председательством заместителя губернатора Ольги Тимофеевой. Члены совета обсудили итоги года в сфере добровольчества, отметив высокую оценку деятельности региона со стороны федеральных коллег.

Врио председателя комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев представил результаты конкурсного отбора молодежных проектов в области добровольчества. Он сообщил, что на конкурс подали 27 проектов, которые направлены на реализацию мероприятий и развитие инфраструктуры.

Директор Центра молодёжи и общественных инициатив Алеся Михачева рассказала о развитии добровольчества в регионе и о работе штабов «Мы вместе», которые поддерживают военнослужащих и их семьи.

В Псковской области функционируют 19 муниципальных центров и 11 центров общественного развития «Добро.Центр», отметила она. За весь период работы муниципальных штабов, совместно с региональным штабом «Мы вместе», жители собрали более двух тысяч тонн гуманитарной помощи.

Совет также обсудил план работы волонтерского центра по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

По итогам заседания участники предложили меры по систематизации организаций и объединений, не зарегистрированных на платформе «Добро.ру», привлечению студенческих отрядов к восстановлению памятников, посвященных Великой Отечественной войне, активизации сотрудничества общественных организаций с волонтерским региональным центром в рамках подготовки к празднованию юбилея Победы, восстановлению памятных знаков в детских лагерях.