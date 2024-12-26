Зима тревоги нашей: о детских травмах на холодном снегу и возле горячей печки – в интервью с хирургом

21:12, 26 декабря 2024, ПАИ

Почему нельзя слишком сильно надувать «ватрушки»? Что делать при сотрясении мозга, ожоге и переломе? Чем обморожение отличается от переохлаждения? Почему так опасна закрытая травма живота? Проблемы зимнего детского травматизма со всех сторон рассмотрела хирург Псковской детской областной клинической больницы Анна Бондаренко в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Когда с «ватрушкой» несладко

– Анна Александровна, связан ли детский травматизм с временами года?

– Конечно. Зимой и летом травм больше – из 12 тысяч обращений прошлого года 60 % пришлось на эти сезоны. В межсезонье травм чуть меньше. Основные причины летнего травматизма – это самокат, скейтборд, велосипед, ожоги, игры на воде. Зимние травмы связаны прежде всего с гололёдом и активным времяпрепровождением на воздухе.

– Что самое травматичное?

– «Ватрушки». Это просто бич. Основная проблема в том, что родители сами не всегда соблюдают правила безопасности и дети катаются в неподходящих местах – вблизи дорог, на необорудованных горках, где могут быть деревья и кочки. Мамы и папы не следят, чтобы дети съезжали друг за другом по очереди, а не мчались с горы толпой. «Ватрушку» не надо надувать максимально туго, когда кажется, что она сейчас лопнет, потому что в этом случае она слишком сильно пружинит от поверхности, а это неконтролируемая история. Ребёнок может вылететь, упасть на склон и сильно удариться или попасть под другую «ватрушку». Или она сама куда-то неожиданно улетит вместе с ним.

– Какие места в Пскове самые «урожайные» на зимние детские травмы?

– Лидирует Финский парк. Там крутые горки и масса деревьев. И хотя в этом парке есть и оборудованная платная горка, многие проявляют беспечность.

– Какие травмы случаются зимой чаще всего?

– Ушибы и компрессионные переломы грудного и поясничного отделов позвоночника, закрытые черепно-мозговые травмы разной тяжести, обморожения и ожоги, хотя это холодный период. И конечно, такие тяжёлые случаи, как закрытая травма живота с повреждением различных органов.

– Как правильно оказать ребёнку первую медицинскую помощь?

– Прежде всего выводим ребёнка из зоны игры, спрашиваем, что у него болит, и определяем симптомы. Черепно-мозговая травма – это головная боль, рвота, может быть кратковременная потеря памяти или спутанность сознания до 30 минут. При лёгком варианте всё потом восстанавливается. Затем следует вызвать скорую помощь, которая определит, куда везти пострадавшего и надо ли. Самому осматривать, крутить-вертеть не надо: вдруг это травма шейного отдела позвоночника. До приезда медиков лучше ребёнку не двигаться, скорая транспортирует его на специальном щите.

Голова, спина, живот

– Каковы последствия черепно-мозговой травмы?

– Абсолютное большинство черепно-мозговых травм, с которыми к нам обращаются, – сотрясение головного мозга. Это лёгкий вариант, который никак не влияет и не отражается на интеллектуальных способностях ребёнка в будущем. А чтобы поставить такой диагноз, нужно ребёнка обследовать. Исходя из тяжести состояния, доктор приёмного отделения может выполнить рентгенограмму костей черепа, чтобы исключить их перелом, или КТ.

– Что такое компрессионный перелом позвоночника и какие у него симптомы?

– Это высокоэнергетическая травма, когда происходит сжатие позвоночного столба и уплощение одного или нескольких позвонков, которые приобретают клиновидную деформацию.

Любая травма спины сопровождается болью в спине, также может быть кратковременный приступ апноэ, когда небольшое время человеку будет трудно дышать, просто не вздохнуть. Это типичные симптомы компрессионного перелома и ушиба тоже. До приезда скорой помощи оставляем ребёнка на твёрдой поверхности. Лечение стационарное, потом реабилитация. Дети проходят долгий реабилитационный период. После этого они обычно хорошо себя чувствуют, и, как правило, в будущем компрессионный перелом чреват только хроническими болями в спине.

– Как часто встречается компрессионный перелом позвоночника зимой?

– Примерно 35 % от всех компрессионных переломов – это зимние травмы. За прошлый год 175 детей получили травмы спины, переломы и ушибы позвоночника, человек восемь было с переломами таза. Чаще всего эти переломы связаны с катанием на «ватрушках», но был у меня мальчик с переломом вертлюжной впадины: это место, где располагается головка тазобедренной кости. Вот он поскользнулся на лестнице в Финском парке. Так что печальные последствия бывают не только от активных видов спорта, а случайно, просто от гололёда. Ещё зимой дети также продолжают прыгать на батутах. Я бы сказала, если «ватрушки» – зимняя причина этих травм, то батуты – круглогодичная. В чёрный список также следует внести метод катания на санках лёжа на животе вперёд головой.

– Чем опасны закрытые травмы живота?

– Мы трепетно относимся к детям с такими травмами, потому что тупая травма живота часто бывает тяжелее по состоянию и диагностировать её сложнее, чем тот же компрессионный перелом. Причиной могут стать опять же «ватрушки», коньки, столкновения с другими детьми или какими-то объектами, падения на бок. В результате – повреждения печени, селезёнки, почек, ушибы передней брюшной стенки и поджелудочной железы. Но, как правило, поджелудочная железа – всё-таки летняя история. Это так называемая рулевая травма, когда ребёнок, сильно наталкиваясь на ручку самоката или велосипеда, повреждает поджелудочную.

Диагностика тупой травмы живота требует очень много обследований, и по показаниям должно применяться УЗИ. С закрытой травмой живота сразу домой отпускаем очень редко, чаще всего стараемся госпитализировать, понаблюдать, взять анализы в динамике, потому что в первые часы живот может болеть очень сильно, и нам не всегда понятно, во что выльется эта травма. Изменения в области селезёнки или печени, свободная жидкость в брюшной полости – это показания к оперативному лечению. Хорошо, что зимой в прошлом году у нас не было детей с закрытой травмой живота, которым потребовалась операция. Правда, это не отменяет маленьких пациентов с другими травмами, в том числе спортивными и криминальными. Не стоит забывать, что дети в школах дерутся, иногда, к сожалению, с очень неприятными исходами.

Поскользнулся, упал – гипс

– Какие бывают школьные травмы?

– Толкнули, упал, поскользнулся, подножку подставили. Поэтому чаще всего это ушибы. Редко, но бывают и закрытые травмы живота, чаще всего из-за драк. Также дети падают, выставляя руки вперёд, – в итоге переломы в области лучевой кости или обеих костей предплечья. Помню девочку с тяжёлой травмой: в школе толкнули, она упала на бедро и сломала его. Бывают раны лба, затылка и других частей головы.

– А если шишка?

– Шишки – это подапоневротические гематомы. Они всегда большие и очень пугают родителей. Это не так страшно, но нужно осмотреть ребёнка. При необходимости мы назначаем рентген или КТ, смотрим, есть ли перелом, потому что гематома может появиться от повреждения мягких тканей, а может от линейных переломов черепа, но такое редко бывает. Тем более что линейному перелому сопутствует определённая клиническая картина, а когда ребёнок с шишкой приходит весёлый и радостный и ставит всё приёмное отделение на уши, у него всё хорошо. Лечить шишку надо только прикладыванием чего-то холодного и обезболиванием по требованию.

– Есть ли статистика детских вывихов и переломов?

– Вывихи у детей бывают нечасто, но это грозная история, даже переломы бывают не такие страшные, как вывихи. Потому что если не сразу обратиться, очень сложно поставить сустав на место. Вывихи вправляет травматолог под наркозом, а без наркоза, но с местной анестезией вправляют пальцы и надколенники. Но сначала отправляют на рентген, и часто при попытке выпрямить ногу надколенник сам встаёт на место, так что ничего не приходится делать, просто уже гипс накладывают.

Ещё у детей очень эластичный связочный аппарат и вывихи часто сопровождаются незначительными переломами, так что перелом из этого уравнения никуда не девается. Зимой чаще переломы предплечий, плеча, голени. Поскользнулся или ногу подвернул – повреждение связок голеностопа или перелом в области лодыжки.

Горячо-холодно

– Скоро Новый год, а с ним петарды. Тут же печки и бани – и со всем этим ожоги.

– Ожогов разной степени тяжести за сезон набирается около 20. Бани и печки – это контактные ожоги о горячие камни, заслонки, простое несоблюдение правил безопасности. С обожжённого места нужно снять одежду и минут 15–20 подержать его под проточной прохладной, но не ледяной водой, чтобы снизить температуру в месте ожоговой травмы. Если есть помощники, папа держит ребёнка под струёй воды, мама вызывает скорую. Можно наложить стерильную повязку, а если её нет, то чистую выглаженную наволочку, простынь. Согрейте ребёнка, дайте «Нурофен» и отправляйтесь в больницу. Я против домашнего лечения ожогов, потому что родители любят прокалывать волдыри, а этого ни в коем случае делать нельзя во избежание инфицирования.

Травм от петард совсем мало, зато они очень запоминающиеся. Однажды во время дежурства ко мне поступил подросток из районного центра, у которого большая связка петард взорвалась в руках, мы его оперировали. Обе руки были повреждены: многооскольчатые переломы трёх пальцев на одной кисти и двух на другой плюс повреждение мягких тканей, рваные раны. И мы никогда не знаем, хорошо или плохо заживут такие калечащие травмы и как это отразится на функциональной активности в будущем, на той же мелкой моторике.

– Обморожения у детей бывают?

– Чаще всего лёгкие: кончика носа, мочек ушей. Детки наши всё же хорошо укутаны. Но зато у подростков бывают обморожения лодыжек. Первая степень обморожения – когда нос, уши, лодыжки становятся красными. А самое неприятное, когда части тела белеют, потому что уже надо восстанавливать кровоток. Следует отличать обморожение от переохлаждения, так как есть разница в оказании первой помощи. Обморожения – это чаще всего лёгкая степень, потому что, слава богу, никто из детей пьяным в сугробах не засыпает. Нужно обязательно ребёнка отправить в тёплое помещение, раздеть, накрыть одеялом и постепенно согреть, дать тёплый напиток. Можно посадить в тёплую ванну. При общем переохлаждении, когда у ребёнка вялость, заторможенность, понижение температуры тела, согреваем как при обморожении, но в ванну сажать ни в коем случае нельзя.

Радость и веселье

– Дайте напутствие родителям, как их детям полноценно насладиться зимним отдыхом.

– Не пренебрегайте, пожалуйста, родители, защитой и техникой безопасности: шлемы детям нужны и в зимнее время. Научите их разумной осторожности по отношению к себе и к другим: большинство зимних травм всё-таки случается, когда дети бездумно катаются, сталкиваясь и врезаясь друг в друга.

Зимний отдых – это классный отдых. Он должен приносить всем детям радость и веселье, а не пребывание на больничной койке после катания на «ватрушке».