Юрист рассказал о правилах увольнения в новогодние праздники

08:57, 27 декабря 2024, ПАИ

Увольнение в новогодние праздники проходит по тем же правилам, как и в любое другое время года, уточнил доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов. Его слова приводит RT.

Работник может расторгнуть соглашение с руководством компании по собственной инициативе в любой момент в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Для этого сотруднику необходимо подать письменное уведомление начальству минимум за две недели до планируемого ухода.

Если заявление было подано в праздничный день, то отсчет двух недель будет вестись с первого рабочего дня после выходных. В случае подачи письменного уведомления с 16 по 25 декабря необходимый срок завершится во время новогодних каникул. В результате оформлять документы придется в праздничные дни.