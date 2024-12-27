Подведены итоги чемпионата Великих Лук по баскетболу 3х3

11:39, 27 декабря 2024, ПАИ

Подведены итоги чемпионата Великих Лук по баскетболу 3х3 среди мужских команд, который прошёл 24 декабря, сообщили ПАИ в городской федерации баскетбола.

В соревнованиях участвовали команды «Спартак», «Транснефтемаш», «Экспресс», ВГСХА, «Филиал ПсковГУ», «Новосокольники», «Регион 60», «Ветераны» и ВЛТЖТ.

По результатам соревнований клуб «Регион 60» завоевал первое место, вторым стал коллектив «Транснефтемаш», а замкнула лидирующую тройку команда Великолукской государственной сельскохозяйственной академии.

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