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Спорт

Подведены итоги чемпионата Великих Лук по баскетболу 3х3

Подведены итоги чемпионата Великих Лук по баскетболу 3х3 среди мужских команд, который прошёл 24 декабря, сообщили ПАИ в городской федерации баскетбола.

Подведены итоги чемпионата Великих Лук по баскетболу 3х3. Фото: Федерация баскетбола Великих Лук

В соревнованиях участвовали команды «Спартак», «Транснефтемаш», «Экспресс», ВГСХА, «Филиал ПсковГУ», «Новосокольники», «Регион 60», «Ветераны» и ВЛТЖТ.

По результатам соревнований клуб «Регион 60» завоевал первое место, вторым стал коллектив «Транснефтемаш», а замкнула лидирующую тройку команда Великолукской государственной сельскохозяйственной академии.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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