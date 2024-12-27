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Общество

3045 малышей родились в Псковском перинатальном центре в 2024 году

3045 малышей родились в Псковском клиническом перинатальном центре в 2024 году, сообщила главврач медучреждения Мария Грищук в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«За оставшиеся декабрьские дни, конечно, эта цифра немного увеличится. Есть небольшой прирост по отношению к 2023 году, тогда родились 2995 малышей», – уточнила Мария Грищук.

В статистике родов преобладают вторые и последующие. Таких рожениц около 60% от общего количества.

«Мальчиков и девочек родилось примерно одинаковое число, – отметила главврач. – Двойняшек среди них 53 пары. Мамы, которые носят двойню, всегда на особом контроле, потому что такие беременности не всегда проходят легко, часто они заканчиваются преждевременными родами».

По словам Марии Грищук, 28–29% родов в Псковском перинатальном центре происходит с помощью кесарева сечения. «Это полостная операция, и она не производится по желанию женщины, только по медицинским показаниям», – подчеркнула медик.

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