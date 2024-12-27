14 врачей устроились на работу в Псковский перинатальный центр в этом году
14 врачей устроились на работу в Псковский перинатальный центр в этом году, сообщила главврач медучреждения Мария Грищук в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Конечно, и после этого дефицит медицинских кадров сохраняется, но в общем тенденция положительная», – отметила Мария Грищук.
По её словам, рекрутировать специалистов, в том числе из других регионов, хорошо помогают меры поддержки в виде компенсации за наём жилья, выплаты подъёмных и предоставления служебного жилья.
«После ординатуры мы ждём трёх врачей-анестезиологов и неонатолога. Есть ещё четыре наших целевика по лечебному и сестринскому делу. То есть в 2025 году ждём прибавления восьми сотрудников», – рассказала Мария Грищук.
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