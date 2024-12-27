14 врачей устроились на работу в Псковский перинатальный центр в этом году

17:17, 27 декабря 2024, ПАИ

14 врачей устроились на работу в Псковский перинатальный центр в этом году, сообщила главврач медучреждения Мария Грищук в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Конечно, и после этого дефицит медицинских кадров сохраняется, но в общем тенденция положительная», – отметила Мария Грищук.

По её словам, рекрутировать специалистов, в том числе из других регионов, хорошо помогают меры поддержки в виде компенсации за наём жилья, выплаты подъёмных и предоставления служебного жилья.

«После ординатуры мы ждём трёх врачей-анестезиологов и неонатолога. Есть ещё четыре наших целевика по лечебному и сестринскому делу. То есть в 2025 году ждём прибавления восьми сотрудников», – рассказала Мария Грищук.