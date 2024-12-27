Отличница из Псковского района Лия Сыропятова победила в акции «Губернаторский дневник» с первого раза

15:00, 27 декабря 2024, ПАИ

Среди победителей акции «Губернаторский дневник» восьмиклассница из Писковской СОШ Лия Сыропятова, которая за осень заработала 204 пятерки.

Юная отличница приняла участие в «Губернаторском дневнике» впервые.

«Когда узнала о победе, первые эмоции – это удивление и радость. Я никогда не подсчитывала количество отличных оценок. Обычно их довольно много, потому что всегда готовлюсь ко всем урокам и активно отвечаю», – поделилась восьмиклассница.

Участвовать в акции школьнице предложила мама. «Я согласилась, хотя и оставалось несколько дней до окончания приема заявок. Пришлось действовать оперативно. Спасибо моему классному руководителю Светлане Алексеевне Каленниковой, которая уже на следующий день подсчитала все мои пятерки, внесла их в бланк и заверила у директора», – рассказала школьница.

Хорошая успеваемость для Лии – привычное дело: «Да, иногда у меня проскальзывают и четверки. Бывает по-разному: иногда только одну пятерку получу, а порой – семь или восемь. Чаще всего, 3–4 пятерки в день. Обычно сама руку тяну, но и учителя тоже спрашивают. В классе пока что я единственная отличница», – отметила школьница.

Одноклассники Лии знают, что она хорошо учится и что подала документы на «Губернаторский дневник». Но и они, и сама Лия удивились, когда узнали, что у нее вышло 204 пятерки за четверть, это по всем предметам. Ее любимые предметы – геометрия и алгебра, Лия говорит, что любит решать задачи и уравнения.

При этом Лия уже четыре года занимается балетом. Увлеклась после того, как посмотрела мультфильм «Балерина». Начинала занятия балетом Лия еще в Новокузнецке (Кемеровская область, Кузбасс), откуда ее семья переехала в Псковский район. Лия занималась в ансамбле классического танца «Фуэте». С этим коллективом она даже успела побывать на конкурсе «Анна Павлова» в Санкт-Петербурге, где ребята стали лауреатами третьей степени.

«После переезда в Псков я продолжила заниматься уже в новом коллективе – ансамбле классического танца «Щелкунчик». Сейчас, кстати, активно готовимся к новогодним выступлениям. Будем показывать «Золушку»: сначала в Пскове, потом в Великих Луках. Еще я обожаю читать. Дома полно книг, много беру в библиотеке, покупаю на маркетплейсах. Люблю шить. У меня есть швейная машинка: родители подарили на день рождения. Углубленно изучаю английский», – поделилась она о своей насыщенной внешкольной жизни.

Кстати, «Губернаторский дневник» – не единственный конкурс, в котором она участвовала. Например, были еще по языкознанию – «Русский медвежонок», по английскому – «Английский бульдог». В этом году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников Лия стала победителем по литературе и призером по химии, экологии и русскому языку.

Дипломы и грамоты, полученные дочерью, ее мама Екатерина Сыропятова заботливо оформляет в портфолио. И домашнюю работу она дочери делать не помогает, уже с первого класса.

«Поначалу мама отслеживала, справляюсь ли я с домашними заданиями. Убедилась, что помощь не нужна, с тех пор никто за мной не следит. Иногда я могу подойти к маме и уточнить что-то по русскому или литературе, а к папе обратиться с вопросами по математике или по физике, но это бывает редко. Я делаю домашку, как правило, час-полтора», – рассказала Лия.

Помимо хорошей учебы, Лия Сыропятова еще успевает и по дому помочь родителям: «Мы с младшей сестрой по очереди выносим мусор, делаем уборку, моем пол, иногда моем посуду, которую нельзя мыть в посудомойке. Для меня лучший отдых – это чтение или шитье. Еще люблю петь в караоке, играть с семьей в настольные игры, гулять с подругами. Да, иногда устаю. Тогда отдыхаю, читаю книги разные. Был период, когда увлекалась детективами: проглотила все произведения Агаты Кристи и Артура Конана Дойла. Нравится фэнтези. Классическую литературу тоже люблю».

С будущей профессией Лия пока не определилась. Сейчас главная задача – изучить и проявить себя во всех областях знаний, чтобы потом выбрать не то, кем хочет работать, а то, кем хочет быть.

В заключение беседы Лия поделилась мыслями, как победить в «Губернаторском дневнике» и как принять неудачу: «Главное – ни в коем случае не расстраиваться: не получилось в этот раз, обязательно получится в следующий. Каких-то работающих способов, чтобы победить в конкурсе, у меня нет. Нужно просто стремиться к знаниям. Самое важное, на мой взгляд, это то, чему мы научимся, а отличные оценки – приятный бонус».

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Как акция проходила в предыдущие годы, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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