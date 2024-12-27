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Общество

Более 260 льготных микрозаймов выдал центр «Мой бизнес» Псковской области в этом году

Итоги года по поддержке предпринимательской деятельности подвели в центре «Мой бизнес» Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в организации.

Фото: центр «Мой бизнес» Псковской области

В центре поддержки предпринимательства за год было проведено 1 139 консультаций, оказана поддержка 802 субъектам малого и среднего предпринимательства, 519 самозанятым гражданам и 325 физическим лицам.

Кроме того, было оказано содействие в получении комплексных услуг для 256 субъектов МСП, включая софинансирование рекламных кампаний, создание и модернизацию сайтов, сертификацию и регистрацию товарных знаков, повышение квалификации, проведение специальной оценки условий труда и прочие услуги.

Для 52 самозанятых граждан была проведена работа по популяризации продукции и услуг, а также их размещение на электронных торговых площадках для одного самозанятого. Также они участвовали в выставочно-ярмарочных мероприятиях, повышали квалификацию и разрабатывали бизнес-планы.

Год был богат и на мероприятия, были проведены:

  • мастер-классы, семинары, тренинги;
  • круглые столы в районах области;
  • весенняя и осенняя серии игр «Бизнес-знаток»;
  • обучающие программы для начинающих и потенциальных предпринимателей «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства»;
  • программа «Мама-предприниматель»;
  • участие самозанятых граждан в выставке ручного творчества «Авторские штучки»;
  • форумы: «Неделя креативной экономики «Другое дело», «Самолёт», «Семейный бизнес», конференция «Вектор предпринимательства».

Финансовую поддержку в 2024 году центр «Мой бизнес» оказал 165 субъектам МСП, было выдано 264 льготных микрозайма на сумму 477 280 тысяч рублей. Центр поддержки экспорта оказал содействие в получении услуг для 256 субъектов МСП на сумму 16 миллионов рублей, а Инжиниренговый центр оказал поддержку в получении комплексных услуг для 60 субъектов МСП на сумму 5 367 000 рублей.

Кроме того, были организованы международные бизнес-миссии в Минск, Витебск, Астану, Актобе, реверсная бизнес-миссия в Псков для белорусских коллег и межрегиональная бизнес-миссия в Санкт-Петербурге.

Вместе с этим коллективные стенды Псковской области появились на Central Asia Beauty Expo в Алматы и на 25-й, юбилейной, узбекистанской международной выставке «Строительство – UzBuild 2024» в Ташкенте.

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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