За кражи девятилетней давности в Псковской области заочно осуждён гражданин Украины

17:40, 27 декабря 2024, ПАИ

За кражи в составе организованной группы в Псковской области заочно осужден 31-летний гражданин Украины, сообщили ПАИ в прокуратуре региона.

С 5 по 9 августа 2015 года мужчина в составе организованной группы из четырех человек после прохождения таможенного контроля в Псковской области совершил три кражи и одно покушение на кражу груза из большегрузного автотранспорта по ходу их движения.

Два участника группы были задержаны 10 августа 2015 года и осуждены в апреле 2016 года.

Подсудимый от органов предварительного следствия скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск и в отношении него судом избрана мера пресечения заключение под стражу, дело рассмотрено без его участия. С учетом позиции прокурора виновному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.