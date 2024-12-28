В новогодние выходные изменится график работы МРЭО в Псковской области
В новогодние выходные изменится график работы регистрационно-экзаменационных подразделений Псковской области, сообщили ПАИ в региональном управлении Госавтоинспекции УМВД России.
3–4 января будут рабочими днями, 29–31 декабря, 1–2 и 5–8 января будут выходными.
В регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Псковской области есть возможность получить госуслуги в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru).
При подаче заявления через портал пользователь получает возможность значительно сократить время для получения государственной услуги, выбрать удобные дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции.
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