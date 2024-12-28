В новогодние выходные изменится график работы МРЭО в Псковской области

11:37, 28 декабря 2024, ПАИ

В новогодние выходные изменится график работы регистрационно-экзаменационных подразделений Псковской области, сообщили ПАИ в региональном управлении Госавтоинспекции УМВД России.

3–4 января будут рабочими днями, 29–31 декабря, 1–2 и 5–8 января будут выходными.

В регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Псковской области есть возможность получить госуслуги в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru).

При подаче заявления через портал пользователь получает возможность значительно сократить время для получения государственной услуги, выбрать удобные дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции.