Итоги 2024 года подвёл комитет по труду и занятости Псковской области
Итоги 2024 года подвёл комитет по труду и занятости Псковской области и собрал ключевые достижения, запоминающиеся и важные события в сфере труда и занятости населения.
-
Фото: комитет по труду и занятости Псковской области
-
Фото: комитет по труду и занятости Псковской области
-
Фото: комитет по труду и занятости Псковской области
-
Фото: комитет по труду и занятости Псковской области
-
Фото: комитет по труду и занятости Псковской области
-
Фото: комитет по труду и занятости Псковской области
-
Фото: комитет по труду и занятости Псковской области
-
Фото: комитет по труду и занятости Псковской области
-
Фото: комитет по труду и занятости Псковской области
-
Фото: комитет по труду и занятости Псковской области
- 3 308 человек трудоустроено, из них 1 665 – несовершеннолетние в возрасте от 14 до 17 лет;
- 900 человек прошли профессиональное обучение в рамках национального проекта «Демография»;
- 80 сотрудников предприятий ОПК получили новые компетенции и прошли профессиональное обучение;
- 259 ярмарок вакантных рабочих мест, 505 работодателей, 15 067 соискателей;
- 782 иностранных гражданина прошли адаптационный курс по социально-культурной адаптации трудовых мигрантов;
- более 530 соотечественников переехали в Псковскую область из 12 стран;
- 237 коллективных договоров, соглашений и изменений к ним зарегистрировано;
- с июля 2024 года действует межведомственная комиссия Псковской области по противодействию нелегальной занятости;
- более 90 профориентационных мероприятий провели специалисты молодёжного кадрового центра. Участниками мероприятий стали более 3 000 молодых людей;
- почти 7 000 человек приняли участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей»;
- 120 участников Второго регионального карьерного форума «Найди себя в Псковской области».
Комментарии: 0 Обсудить >>>