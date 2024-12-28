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Общество

Итоги 2024 года подвёл комитет по труду и занятости Псковской области

Итоги 2024 года подвёл комитет по труду и занятости Псковской области и собрал ключевые достижения, запоминающиеся и важные события в сфере труда и занятости населения.

  • Итоги 2024 года
    Фото: комитет по труду и занятости Псковской области
  • Итоги 2024 года
    Фото: комитет по труду и занятости Псковской области
  • Итоги 2024 года
    Фото: комитет по труду и занятости Псковской области
  • Итоги 2024 года
    Фото: комитет по труду и занятости Псковской области
  • Итоги 2024 года
    Фото: комитет по труду и занятости Псковской области
  • Итоги 2024 года
    Фото: комитет по труду и занятости Псковской области
  • Итоги 2024 года
    Фото: комитет по труду и занятости Псковской области
  • Итоги 2024 года
    Фото: комитет по труду и занятости Псковской области
  • Итоги 2024 года
    Фото: комитет по труду и занятости Псковской области
  • Итоги 2024 года
    Фото: комитет по труду и занятости Псковской области

  • 3 308 человек трудоустроено, из них 1 665 – несовершеннолетние в возрасте от 14 до 17 лет;
  • 900 человек прошли профессиональное обучение в рамках национального проекта «Демография»;
  • 80 сотрудников предприятий ОПК получили новые компетенции и прошли профессиональное обучение;
  • 259 ярмарок вакантных рабочих мест, 505 работодателей, 15 067 соискателей;
  • 782 иностранных гражданина прошли адаптационный курс по социально-культурной адаптации трудовых мигрантов;
  • более 530 соотечественников переехали в Псковскую область из 12 стран;
  • 237 коллективных договоров, соглашений и изменений к ним зарегистрировано;
  • с июля 2024 года действует межведомственная комиссия Псковской области по противодействию нелегальной занятости;
  • более 90 профориентационных мероприятий провели специалисты молодёжного кадрового центра. Участниками мероприятий стали более 3 000 молодых людей;
  • почти 7 000 человек приняли участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей»;
  • 120 участников Второго регионального карьерного форума «Найди себя в Псковской области».
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