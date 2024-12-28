Итоги 2024 года подвёл комитет по труду и занятости Псковской области

13:09, 28 декабря 2024, ПАИ

Итоги 2024 года подвёл комитет по труду и занятости Псковской области и собрал ключевые достижения, запоминающиеся и важные события в сфере труда и занятости населения.



Фото: комитет по труду и занятости Псковской области



Фото: комитет по труду и занятости Псковской области



Фото: комитет по труду и занятости Псковской области



Фото: комитет по труду и занятости Псковской области



Фото: комитет по труду и занятости Псковской области



Фото: комитет по труду и занятости Псковской области



Фото: комитет по труду и занятости Псковской области



Фото: комитет по труду и занятости Псковской области



Фото: комитет по труду и занятости Псковской области



Фото: комитет по труду и занятости Псковской области

















