Мэр Москвы наградил гендиректора «Россети Северо-Запад»
Почётной грамотой за плодотворную работу в правительстве Москвы наградили гендиректора «Россети Северо-Запад» Вячеслава Торсунова. Награду ему вручил мэр столицы Сергей Собянин, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.
Вячеслав Торсунов работает в энергетической отрасли 27 лет.
C 2021 года он возглавлял департамент ЖКХ Москвы. В 2020–2021 годах был первым заместителем гендиректора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы, в 2012–2020 годах – заместителем директора департамента промышленности и инфраструктуры Правительства РФ. Также Вячеслав Торсунов имеет опыт работы в энергетических компаниях и органах власти субъектов РФ.
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