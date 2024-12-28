Мэр Москвы наградил гендиректора «Россети Северо-Запад»

16:01, 28 декабря 2024, ПАИ

Почётной грамотой за плодотворную работу в правительстве Москвы наградили гендиректора «Россети Северо-Запад» Вячеслава Торсунова. Награду ему вручил мэр столицы Сергей Собянин, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Вячеслав Торсунов работает в энергетической отрасли 27 лет.

C 2021 года он возглавлял департамент ЖКХ Москвы. В 2020–2021 годах был первым заместителем гендиректора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы, в 2012–2020 годах – заместителем директора департамента промышленности и инфраструктуры Правительства РФ. Также Вячеслав Торсунов имеет опыт работы в энергетических компаниях и органах власти субъектов РФ.