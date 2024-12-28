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Общество

Работа «Цифровых кафедр» ПсковГУ отмечена благодарностью Университета Иннополис

Руководитель проектного офиса ПсковГУ Ольга Копытова приняла участие в мероприятии «Управленческий приоритет». Площадка собрала представителей вузов – участников проекта «Цифровые кафедры», оператором которого выступает Университет Иннополис. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Фото предоставила пресс-служба ПсковГУ

По итогам реализации проекта с 2022 года команде Псковского государственного университета вручена благодарность Университета Иннополис.

«Благодаря вашему профессионализму, компетентности и вовлеченности мы смогли добиться значительных успехов в подготовке студентов к современным вызовам цифровой экономики и обеспечить высокий уровень обучения», – говорится в документе.

Участники встречи также обсуждали вопросы, касающиеся проектного управления и маркетинга, а также делились лучшими практиками и эффективными подходами реализации проекта.

Напомним, «Цифровые кафедры» реализуют в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала IT-отрасли».

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