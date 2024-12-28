Жителям Псковской области напомнили номера экстренных служб
Псковичам напомнили телефоны оперативных и экстренных служб, в которые можно обратиться при угрозах безопасности и чрезвычайных ситуациях. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Телефонные номера оперативных и экстренных служб:
- единая служба спасения: 112
Управление МВД России по Псковской области:
- дежурный: 02, 102, 8 (8112) 66-16-49
- телефон доверия: 8 (8112) 59-22-33
- Информационный центр УМВД России по Псковской области: (8112) 59-23-83
Главное управление МЧС России по Псковской области:
- дежурный: 8 (8112) 79-54-44
- противопожарная служба: 01, 101
- телефон доверия: 8 (8112) 79-99-99
Управление ФСБ России по Псковской области
- дежурный: 8 (8112) 72-52-00
- телефон доверия: 8 (8112) 66-22-66
Электросетевой комплекс и вопросы подачи электроэнергии «Россети Северо-Запад»: 8-800-220-0-220
Управление Росгвардии по Псковской области: +7 (8112) 73-41-08
«Лесной противопожарный центр», региональная диспетчерская служба: 8-800-100-14-84
Аварийная газовая служба: дежурный: 04, 104
Телефонные номера оперативных и экстренных служб по Пскову:
Управление МВД России по Пскову:
- дежурный: 02, 102, 8 (8112) 66-94-77
- дежурный отдела полиции № 1 (Завеличье): 8 (8112) 59-30-00
- дежурный отдела полиции № 2 (Запсковье): 8 (8112) 59-63-22
Единая дежурно-диспетчерская служба администрации города Пскова, дежурный: 055, 8 (8112) 29-01-15
ГБУЗ «Псковская станция скорой медицинской помощи», дежурный: 03, 103
Телефоны для оказания психологической поддержки: 57-23-03 и 75-03-23 с 08:00 до 15:00
Детский телефон доверия: 8 (800) 2000–122
Поджоги автомобилей, фейерверки и сломанная жизнь: псковичам напомнили, как не попасться на уловки мошенников
Псковских полицейских поздравили с наступающим Новым годом активисты «Движения первых»