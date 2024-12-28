Жителям Псковской области напомнили номера экстренных служб

17:11, 28 декабря 2024, ПАИ

Псковичам напомнили телефоны оперативных и экстренных служб, в которые можно обратиться при угрозах безопасности и чрезвычайных ситуациях. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Телефонные номера оперативных и экстренных служб:

единая служба спасения: 112

Управление МВД России по Псковской области:

дежурный: 02, 102, 8 (8112) 66-16-49

телефон доверия: 8 (8112) 59-22-33

Информационный центр УМВД России по Псковской области: (8112) 59-23-83

Главное управление МЧС России по Псковской области:

дежурный: 8 (8112) 79-54-44

8 (8112) 79-54-44 противопожарная служба: 01, 101

телефон доверия: 8 (8112) 79-99-99

Управление ФСБ России по Псковской области

дежурный: 8 (8112) 72-52-00

телефон доверия: 8 (8112) 66-22-66

Электросетевой комплекс и вопросы подачи электроэнергии «Россети Северо-Запад»: 8-800-220-0-220

Управление Росгвардии по Псковской области: +7 (8112) 73-41-08

«Лесной противопожарный центр», региональная диспетчерская служба: 8-800-100-14-84

Аварийная газовая служба: дежурный: 04, 104

Телефонные номера оперативных и экстренных служб по Пскову:

Управление МВД России по Пскову:

дежурный: 02, 102, 8 (8112) 66-94-77

дежурный отдела полиции № 1 (Завеличье): 8 (8112) 59-30-00

дежурный отдела полиции № 2 (Запсковье): 8 (8112) 59-63-22

Единая дежурно-диспетчерская служба администрации города Пскова, дежурный: 055, 8 (8112) 29-01-15

ГБУЗ «Псковская станция скорой медицинской помощи», дежурный: 03, 103

Телефоны для оказания психологической поддержки: 57-23-03 и 75-03-23 с 08:00 до 15:00

Детский телефон доверия: 8 (800) 2000–122