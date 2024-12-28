В Пыталовском муниципальном округе неизвестный обманом завладел деньгами пожилой женщины

18:26, 28 декабря 2024, ПАИ

В Пыталовском муниципальном округе неизвестный обманом завладел деньгами пожилой женщины, продав ей товар по завышенной цене. Местная жительница отдала злоумышленнику пять тысяч рублей, сообщили ПАИ в районной прокуратуре.

По данному факту дознавателем ГД ОМВД России по Пыталовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием).

Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до двух лет.

Ход производства дознания находится на контроле у прокурора района.