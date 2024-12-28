Уникальный музей «Поезд Победы» посетит Псковскую область в новогодние праздники

19:10, 28 декабря 2024, ПАИ

В очередной раз в Псковскую область прибудет уникальная передвижная экспозиция «Поезд Победы», которая не имеет аналогов в мире. В первую очередь её увидят жители и гости города воинской славы Великие Луки. Открытие выставки состоится 6 и 7 января, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

После этого экспозиция отправится в Дно, где её можно будет посетить 8 января. А 14 и 15 января «Поезд Победы» прибудет в Псков. Выставка будет доступна на железнодорожных вокзалах, где организуют посещение экспозиции.

Отметим, «Поезд Победы» – это интерактивная выставка, которая позволяет погрузиться в события Великой Отечественной войны. Она состоит из 10 тематических вагонов, каждый из которых посвящён определённому периоду войны.

В 2024 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив будет запущена интерактивная версия выставки. Для неё было создано 79 панорам, 158 интерактивных элементов и оцифровано 159 фотографий экспонатов. В панорамы были интегрированы видео с экранов и проекторов.

В прошлом году музей пополнился новым вагоном, посвящённым военным трибуналам. Благодаря Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам мир узнал о преступлениях нацистской Германии и милитаристской Японии.

Чтобы посетить выставку, необходимо зарегистрироваться на сайте поездпобеды.рф. Регистрация обычно открывается примерно за сутки до прибытия поезда и быстро заканчивается из-за большого количества желающих. Зарегистрированный билет будет отправлен на электронную почту.

Рекомендуемый возраст посетителей – 12 лет и старше. Дети младше 12 лет могут пройти только в сопровождении взрослого по одному билету.

Учитывая интерес к экспозиции «Поезда Победы» и ограниченное количество аудиогидов для групп, посетители могут слушать экскурсию в мобильном приложении. Также можно посетить поезд онлайн, ознакомившись с 3D-туром на сайте проекта.

Напомним, что Псков был стратегически важным плацдармом с выходом к Балтике. Гитлер считал его ключом к «парадным дверям» Ленинграда. Псков и территория современной Псковской области были захвачены врагом и находились в жестокой оккупации в течение трёх лет. Освобождение Псковской земли произошло только летом 1944 года.

С момента открытия выставки «Поезд Победы» (октябрь 2020 года) её посетило более миллиона человек из России и Белоруссии. В прошлый раз «Поезд Победы» совершил в Псковской области три остановки: в Порхове, Дно и Пскове. Передвижной музей посетило 12 тысяч жителей региона. Фоторепортаж ПАИ смотрите здесь.