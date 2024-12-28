Новогодняя ёлка для детей участников СВО прошла в Пскове

Новогоднюю ёлку организовали для семей участников СВО в Городском культурном центре Пскова сегодня, 28 декабря. Всего на праздник собралось порядка 300 детей самых разных возрастов. Юные участники мероприятия подготовились серьёзно и переоделись в маскарадные костюмы: в принцесс, рыцарей, пиратов и других героев. А сказочные персонажи подготовили подарки и повеселили детей от души. Счастье в глазах, радужные огоньки и море веселья! На празднике побывала фотокорреспондент ПАИ Валерия Ковалёва.