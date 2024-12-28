Современный жилой дом с библиотекой планируют построить в Пскове
Три инвестиционных соглашения, направленных на развитие социальной, жилищной и туристической инфраструктуры, рассмотрели и одобрили участники совета по инвестициям, который прошёл под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в субботу, 28 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Общая сумма соглашений составляет более 475 млн рублей. Согласно одному из проектов, компания «Оптима» построит современный жилой многоквартирный дом в псковском микрорайоне Овсище. На первом этаже здания будет новая современная библиотека, сообщил инвестор.
Два других инвестора занимаются развитием сектора комфортного загородного отдыха. В Куньинском районе ООО «Псковские просторы» занимается реновацией существующей базы отдыха «Нептун» на берегу Жижицкого озера. А в Пушкиногорском районе компания «Пушград» строит экологическую базу отдыха, изюминкой которой станут домики, стилизованные под мельницы.
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